«ДНР» и «ЛНР» объединят железные дороги

01.02.2019 18:22

Группировки «ДНР» и «ЛНР» приняли решение о слиянии двух подконтрольных им региональных железнодорожных компаний. Об этом сообщил глава «ДНР» Денис Пушилин в одном из интервью, пишут Новости Донбасса.

Он пояснил, что будет создана единая железнодорожная компания. Других подробностей Пушилин не сообщил.

Он также отметил, что параллельно с «ЛНР» идет совместная работа по ликвидации «таможенных постов». По словам Пушилина, это «постепенный, пошаговый процесс», который включает заключение соглашений и синхронизацию так называемого законодательства.

«Также принимаются соответствующие нормативные акты, которые должны уравнять ситуацию с бизнесом и предпринимателями. На момент снятия таможенных постов они должны быть в равных условиях», — подчеркнул он.

Когда именно «таможня» между отдельными районами Донбасса будет ликвидирована, Пушилин не сообщил.