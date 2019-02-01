Доруководились: Пушилин заявил об остановке "Стирола", работники готовятся к увольнению

01.02.2019 21:46

Чуть не ежедневно из "зоны отчуждения", в которую превратились территории, захваченные гибридной армией РФ, приходят новости о ликвидации промышленных предприятий.

Заводы и фабрики с давней историей, пережившие и войны и лихие 90-е, останавливают производство под властью террористов. Главарь "ДНР" Денис Пушилин анонсировал остановку завода "Стирол" в Горловке и сокращения коллектива, которое он назвал "оптимизацией". Об этом сообщает "Диалог.UA".

Такую новость "глава республики" озвучил в комментариях для подконтрольных "ДНР" СМИ в пятницу, 1 февраля, хотя еще не так давно обещал жителям оккупированного города, что химический гигант заработает на полную мощность. Дабы подсластить пилюлю, Пушилин заверил отчаявшийся коллектив, что вернет задолженность по зарплате, которая здесь превышает четыре месяца. "Мы знаем, что на предприятии образовалась задолженность по зарплате. Сейчас этот вопрос решается Правительством, и в ближайшее время деньги работникам будут выплачены", –уверяет Пушилин.

В бедах "Стирола" террористы традиционно обвиняют "киевскую хунту" – они утверждают, что производство остановилось из-за военных действий, и когда-нибудь завод обязательно заработает.

Напомним, Донецкий металлургический завод оказался на грани полной остановки производства, коллектив сидит без зарплаты.