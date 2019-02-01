Главарь «ДНР» запаниковал из-за обострения на фронте и сделал заявление

01.02.2019 13:16

Ситуация на линии разграничения на Донбассе сохраняется тяжелой.

Об этом заявил главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин одному из сепаратистских ресурсов, передает Обозреватель.

"Можно сказать, что обстановка на фронте тяжелая. Предпосылки к обострению есть всегда", — отметил пособник оккупантов.

По его словам, пророссийские террористы "готовы к любому развитию событий".