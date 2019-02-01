- Хотели «Голливуд» — получили «Мосфильм»: горловчанин показал примечательные места в городе. ВИДЕО22:41
- Доруководились: Пушилин заявил об остановке "Стирола", работники готовятся к увольнению21:46
- Члены НВФ опубликовали видео «допроса» пленного десантника ВСУ. ВИДЕО21:15
- Донетчина: В Мангуше люди в балаклавах пытались сорвать встречу Вилкула с жителями19:48
- Останется в разрушенном состоянии: Пушилин объяснил, что будет с «Саур-Могилой»18:56
- Ходаковский раскрыл ошеломляющую информацию о бизнесе в "ДНР": Янукович в эпицентре всех событий18:47
- «ДНР» и «ЛНР» объединят железные дороги18:22
- «Москве не до нас»: Ходаковский возмущен ситуацией с ОРДЛО. ВИДЕО18:02
- Россиянин воюет против боевиков "Л/ДНР": боец рассказал, что его привело в ряды ВСУ17:23
- Боевиков «ДНР» и «ЛНР» уличили в использовании тяжелого вооружения – танков, гаубиц и БМП16:58
Хотели «Голливуд» — получили «Мосфильм»: горловчанин показал примечательные места в городе. ВИДЕО
Житель неподконтрольной Горловки Донецкой области запечатлел на видео свою недавнюю прогулку по городу.
Ролик был опубликован 31 января на YouTube-канале «Михаил Светлов», передает donpress.com.
Горловчанин начал съемку возле салона красоты с громким названием «Hollywood». Также в поле зрения оказались городской художественный музей, школа № 4 и Богоявленский собор, построенный незадолго да войны на месте «Детского городка».
«До войны такие броские названия как „Голливуд“, вполне вписывались в ряд „бутиков“ в центре Горловки. Сейчас же большинство салонов красоты и магазинов одежды просто прозябают, независимо от эпичности названия», — сказано в описании к видео.
Затем автор показал, как выглядит сейчас ДК им. Ленина, небезызвестное здание ГУВД (весной 2014 года сторонники «русского мира» брали его штурмом), Свято-Николаевский собор и район остановки «Кочегарка».
«Здание ГУВД города огорожено, охраняется несколькими автоматчиками. Улица Петровского наглухо перекрыта. Возле памятника Никите Изотову раньше отстаивались такси. Теперь здесь нельзя парковать машины, а такси может подъехать не ближе, чем к зданию „ВЕРХОВНОГО суда ДНР“ (диспетчер сразу предупредит!)», — пишет горловчанин.
Он обратил внимание, что Дворец культуры, который является памятником архитектуры, (был построен в 1927 году) выглядит достаточно мрачно и постепенно разрушается.
«ДК шахты „Кочегарка“ серое в прямом и переносном смысле. Фасад обсыпается все больше и больше… Толстый слой снега, конечно, многое делает белым и пушистым, но не все… Рекламные щиты заняты не более 10%, остальные пустуют, ржавеют, сохраняя крошечные клочки слоганов прошлых лет. Полуразрушенные здания зияют пустыми оконными и дверными проемами. То чувство, когда хотели „Голливуд“, а получили „Мосфильм“», — подытожил автор видео.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, видео, Голливуд, город, Мосфильм, прогулка, ДНР
- Как сейчас выглядят самые людные места Горловки показала на видео местная жительница
- Житель Донецка снял рождественскую прогулку по заснеженному городу. ВИДЕО
- Forbes назвал самые опасные города Украины
- 80 лет назад Горловка стала городом
- В Горловке разрабатывают бренд города
- Жительница Горловки опубликовала в сети улицы пустынного города. ВИДЕО
- Хотели «Голливуд» — получили «Мосфильм»: горловчанин показал примечательные места в городе. ВИДЕО22:41
- Доруководились: Пушилин заявил об остановке "Стирола", работники готовятся к увольнению21:46
- Члены НВФ опубликовали видео «допроса» пленного десантника ВСУ. ВИДЕО21:15
- Донетчина: В Мангуше люди в балаклавах пытались сорвать встречу Вилкула с жителями19:48
- Разгром бойцами ООС зенитки РФ напугал террористов "ЛНР": "ВСУ расчехлили Джавелины, нам конец"19:16
- Останется в разрушенном состоянии: Пушилин объяснил, что будет с «Саур-Могилой»18:56
- Ходаковский раскрыл ошеломляющую информацию о бизнесе в "ДНР": Янукович в эпицентре всех событий18:47
- «ДНР» и «ЛНР» объединят железные дороги18:22
- «Москве не до нас»: Ходаковский возмущен ситуацией с ОРДЛО. ВИДЕО18:02
- Россиянин воюет против боевиков "Л/ДНР": боец рассказал, что его привело в ряды ВСУ17:23
- Хотели «Голливуд» — получили «Мосфильм»: горловчанин показал примечательные места в городе. ВИДЕО22:41
- Покушение на Порошенко: В УГСО рассказали, как охраняют президента22:09
- Доруководились: Пушилин заявил об остановке "Стирола", работники готовятся к увольнению21:46
- Члены НВФ опубликовали видео «допроса» пленного десантника ВСУ. ВИДЕО21:15
- В Киеве трое мужчин выстрелили в голову пятилетнему ребенку20:42
- Шринкфляция: почему в литре теперь 870 миллилитров?20:14
- Донетчина: В Мангуше люди в балаклавах пытались сорвать встречу Вилкула с жителями19:48
- Украинские власти хотят узаконить марихуану: к чему это приведет19:38
- Разгром бойцами ООС зенитки РФ напугал террористов "ЛНР": "ВСУ расчехлили Джавелины, нам конец"19:16
- Останется в разрушенном состоянии: Пушилин объяснил, что будет с «Саур-Могилой»18:56
- Шринкфляция: почему в литре теперь 870 миллилитров?20:14
- Лузеры февраля: названы знаки Зодиака, которых ждет катастрофа20:42
- Живу и работаю в Донецке несколько лет. Если завтра вернемся в Украину – что будет с моим стажем?14:52
- Самые умные Знаки Зодиака22:35
- Убывающая луна до 4 февраля: что нужно успеть сделать21:10
- Названы проблемы с ушами, которые могут «говорить» о смертельном заболевании20:00
- Какой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из нас19:00
- Бодрит лучше кофе: Медики рассказали, как ходьба влияет на организм16:30
- Врачи рассказали, кому нельзя есть квашеную капусту14:54
- Эксперты: Украинцев пичкают опасными продуктами-подделками11:20
- Какой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из нас
- ВСУ подорвали "КамАЗ" с российскими военными на Донбассе: сдетонировал боекомплект - у россиян много убитых
- Разгром бойцами ООС зенитки РФ напугал террористов "ЛНР": "ВСУ расчехлили Джавелины, нам конец"
- Боевики "ДНР" заявили о захвате украинской части КП "Вода Донбасса"
- Когда миротворцы ООН начнут "рвать" боевиков на Донбассе
- "Мы ширма для Крымнаша, нас РФ помурыжит еще пару лет и сольет", - сепаратисты Донбасса "прозрели"
- Пушилин новым указом обрек Донбасс на голод
- Ситуация на КПВВ «ДНР»: со стороны Курахово — опять бизнес, под Горловкой большая пешая очередь
- ВСУ на Донбассе одним выстрелом мощнейшего ПТРК "Стугна-П" испепелили бронетранспортер боевиков
- Останется в разрушенном состоянии: Пушилин объяснил, что будет с «Саур-Могилой»