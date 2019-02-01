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«Москве не до нас»: Ходаковский возмущен ситуацией с ОРДЛО. ВИДЕО
Власти РФ вполне устраивает ситуация в ОРДЛО, так как резкого проявления недовольства местного населения не наблюдается.
Об этом заявил экс-крмандир батальона «Восток» Александр Ходаковский, передает donpress.com.
По его словам, у Кремля сейчас хватает более важных дел и им не до Донбасса:
«Сейчас ситуация поставлена на паузу… Москве сейчас не до нас в принципе… Вот достигнута какая-то ситуация стабильности, каких-то резких эксцессов здесь не случается. И все — пока состояние дел всех устраивает».
Ходаковский прогнозирует, что ситуация в ОРДЛО останется замороженной «пока не изменится общая обстановка, если вдруг не случится какого-то серьезного апокалипсиса тут, на этой территории». Он подчеркнул:
«Поэтому Москва сейчас не задумывается о наведении порядка, потому что она не думает что у нас здесь беспорядок. Она считает, что она достигла какого-то оптимального уровня и главное поддерживать этот уровень. И этот уровень и есть порядок: никаких таких резких волнений нет».
Теги: Донбасс, Апокалипсис, территория, батальон "Восток", Ходаковский, ОРДЛО, РФ
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