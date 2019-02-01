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Наев анонсировал скорое освобождение Донбасса
Бойцы ВСУ готовы в любой момент дать отпор подразделениям НВФ на Донбассе, выполнив поставленные перед ним боевые задачи.
Об этом заявил командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев, передает donpress.com.
По его словам, ВСУ отбивают каждую атаку противника. Наев уточнил:
«Каждое подразделение из состава Объединенных сил в полной мере способно дать отпор агрессору и выполнить задание по назначению. Мы постоянно проводим учения по подготовке к ведению боевых действий и выполнению других задач. Количество учений разного уровня соответствует оперативным нуждам Объединенных сил».
Командующий уточнил, что украинская армия нацелена только на победу, которую она вскоре достигнет:
«Противнику уже известно, что каждый его обстрел не остается без ответа со стороны Объединенных сил. Конечная цель ООС — прекращение российской агрессии против Украины и освобождение всей временно оккупированной Российской Федерацией территории, и мы ее достигнем».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, армия, учения, ВСУ, НВФ, Наев, ООС
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