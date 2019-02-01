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Останется в разрушенном состоянии: Пушилин объяснил, что будет с «Саур-Могилой»

01.02.2019 18:56
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Останется в разрушенном состоянии: Пушилин объяснил, что будет с «Саур-Могилой»

Разрушенный в ходе боевых действий мемориальный комплекс «Саур-Могила» может остаться в нынешнем состоянии. Об этом заявил главарь «ДНР» Денис Пушилин, пишет ДонПресс.
Так, отвечая на вопрос о планах восстановления комплекса, он отметил:
«Необходимо четкое понимание, как будет выглядеть сооружение. На этот счет есть ряд мнений: возведение нового мемориального комплекса взамен разрушенного, консервация разрушенных конструкций в назидание потомкам и строительство новой стелы рядом с разрушенной».
Поэтому Пушилин заявил, что склоняется к варианту частичной консервации мемориального комплекса. Он уточнил:
«Всех гостей, приезжающих в Республику и посещающих Саур-Могилу, увиденное впечатляет. Поэтому полностью восстановленный комплекс не сможет передать дух войны, который переживала легендарная высота летом 2014 года».



Теги: Донбасс, Саур-Mогила, разрушения, ДНР, Денис Пушилин
 
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