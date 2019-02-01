Пушилин анонсировал «более глубокую» интеграцию с Россией

01.02.2019 12:59

Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «интеграция с Российской Федерацией способствует развитию промышленного потенциала Донбасса».

Об этом он сообщил в интервью подконтрольным ОРДО СМИ, передает donpress.com.

Пушилин отметил:

«Донбасс — промышленный регион, поэтому логично, что угледобыча, металлургия, машиностроение, химическая отрасль будут в приоритете. В этом плане мы рассчитываем на более глубокие интеграционные процессы Донбасса с Россией», — отметил глава государства.

По его словам, в этой связи на текущий год запланировано расширение географии сотрудничества Русского центра с российскими регионами. Кроме того, он сообщил о планах «создания бизнес-площадок для усиления экономического партнерства ДНР с РФ».