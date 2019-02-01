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Россиянин воюет против боевиков "Л/ДНР": боец рассказал, что его привело в ряды ВСУ
Мужчина из России воюет на Донбассе за армию Украины по своим причинам. Он сказал, что он защищает Украину от Путина и "русского мира", который внедрился в головы россиян.
На своем родном языке он принципиально не хочет говорить. С родными и близкими же из РФ даже не общается. Житель Российской Федерации присоединился к бойцам украинской армии по собственной воле. Как оказалось, это была его принципиальная позиция, которая не изменилась до сих пор. Данную информацию представил штаб ООС в своем "Фейсбуке", передает издание "Диалог.UA".
Отмечается, что позывной бойца – "Паштет". Со своими родственниками из России он не общается уже давно из-за собственных принципов. Он приехал на Донбасс из Тулы, откуда обычно едут в "Л/ДНР" воевать на стороне сепаратистов против Украины. Однако на этом фоне "Паштет" стал реальным исключением, которое доказывает, что далеко не все россияне настроены негативно по отношению к Украине. "Популизм Путина достигает поразительных масштабов. Там, в России, людям показывают пренебрежительное отношение украинцев к их языку, какие-то притеснения русского языка и прочую ерунду. К сожалению, жители России всю эту дезинформацию воспринимают так, как это выгодно Кремлю. Я же боролся против этого всегда. Именно это я делаю и на Донбассе", - поделился своим мнением "Паштет". При этом россиянин добавил, что жители его родной страны не являются братьями для него. Он сообщил, что братья не понимают его мирных позиций. Паштет сказал, что никто из РФ не хочет с ним общаться. Сам же Паштет ведет беседы исключительно на украинском языке.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, русский, ДНР, ЛНР, ВСУ, боец, ООС
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