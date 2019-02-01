Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил - 01.02.2019

01.02.2019 08:51

Усі КПВВ на лінії розмежування відкрились за графіком зимового періоду та функціонують у штатному режимі.

За минулу добу через КПВВ прослідувало 32,6 тисячі осіб та 3,8 тисячі транспортних засобів:

«Майорське» – 7565 осіб та 915 транспортних засобів;

«Мар’їнка» – 6650 осіб та 1105 транспортних засобів;

«Новотроїцьке» - 5845 осіб та 1110 транспортних засобів;

«Гнутове» – 3010 осіб та 685 транспортних засобів;

«Станиця Луганська» – 9520 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

«Майорське» – 40/50; «Мар’їнка» – 60/50; «Новотроїцьке» – 10/45; «Гнутове» – 15/35.

Учора прикордонники Лисичанського та Краматорського прикордонних загонів спільно з співробітниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ «Станиця Луганська» та «Майорське» припинили дві спроби порушення правил переміщення через лінію розмежування товарів, серед яких тютюнові вироби та спортивний тренажер на загальну суму майже 23 тисячі гривень. Товари вилучено представниками фіскальної служби для здійснення подальшого процесуального оформлення.

Крім того, в КПВВ «Новотроїцьке» військовослужбовці Донецького прикордонного загону, за допомогою службового собаки, спеціально навченого на пошук вибухових речовин, в автомобілі, що слідував на тимчасово окуповану територію, виявили мисливський патрон калібру 16 мм. А в КПВВ «Мар’їнка» прикордонні наряди Краматорського загону за допомогою службового собаки з пошуку наркотичних речовин виявили чоловіка, який намагався перемістити через лінію розмежування речовину рослинного походження, попередньо – канабіс. По цим фактам прикордонниками зі складу Об’єднаних сил підготовлено та направлено повідомлення до Національної поліції України про виявлення ознак кримінальних правопорушень. Громадян разом знахідками передано представникам Нацполіції для прийняття правового рішення.

У КПВВ «Майорське» прикордонники зафіксували випадок, коли громадянин України, намагався «домовитися» щодо безперешкодного перетину лінії розмежування за недійсним документом. На таку пропозицію особа отримала від прикордонників категоричну відмову. Громадянина разом з повідомленням про виявлення ознак кримінального правопорушення передано представникам Національної поліції у Донецькій області для проведення подальших слідчих.