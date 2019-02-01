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Стало известно об огромных потерях среди боевиков "Л/ДНР" – Штефан рассказал об успехах ООС
Количество ликвидированных боевиков за январь составило практически 60. Они нарушали минские договоренности и били по позициям ООС из тяжелого вооружения, соответственно армия Украины отвечала на провокации сепаратистов.
Офицер ВСУ рассказал о том, сколько боевиков погибло за предыдущий месяц.
Как оказалось, их было около 75. Еще 59 сепаратистов получили серьезные ранения из-за своих провокаций, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой тематическое сообщение Анатолия Штефана в "Фейсбуке".
"В самом начале этого года украинские воины нанесли серьезный удар по оккупантам, которые просто игнорируют минские договоренности. Еще в декабре они каждый день шли на провокации, обстреливая позиции ООС из оружия различных калибров", - сообщил Штефан, уточнив также, что присутствуют 7 небоевых потерь со стороны сепаратистов по разным причинам: ДТП, суицид, нарушение мер безопасности.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
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