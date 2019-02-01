В центре Горловки на пожилую женщину упала сосулька: пострадавшая в реанимации

01.02.2019 10:59

В неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области огромная наледь слетела с крыши и ее часть упала на пожилую женщину, выходившую из подъезда.

Об этом сообщают местные жители в соцсети, передает donpress.com.

Так, горовчанин отмечает:

«В соседнем доме бабулька выходила из подъезда… оборвало сосульку с крыши (наледь громадную). Вызвали скорую, бабулька в реанимации (((очень тяжелая (((Через полчаса приехали службы с вышкой и быстренько все сосульки сбили… Вам не противно? Мне очень даже (((«