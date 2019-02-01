В «ДНР» легковое авто попало под поезд

01.02.2019 13:56

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области легковое авто попало под поезд. Об этом сообщают пользователи соцсетей, пишут Донецкие новости.

«На "Коммунаре" ДТП: поезд протаранил легковушку. Пробка сумасшедшая. Объезд через Шахтерск», – написал автор поста сегодня, 1 февраля.

Местные жители утром отмечали, что приходилось ехать в объезд, однако примерно в 10:30 переезд открыли:

Светлана: «Можно и через поселок Зуевка проехать в сторону Енакиево»;

Анастасия: «Движение через переезд открыли, но пробка большая