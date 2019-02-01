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В Донецке предлагают провести «флешмоб по вывозу мусора»
Временно оккупированный Донецк, как и другие временно оккупированные населенные пункты, утопают в мусоре. Однако, находятся сторонники «ДНР», предлагающие жителям организовать «флешмоб по уборке и вывозу мусора».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированного Донецк и других населенных пунктов страдают из-за прекратившегося вывоза мусора. Населенные пункты, буквально, тонут в горах мусора. Местами мусор не вывозится уже целый месяц. При этом речь ведется не об отдаленных поселках, а о центральных районах. Дончане сообщают, что возле переполненных мусорных баков и куч мусора лазят крысы. Оккупационные власти ничего не предпринимают, кроме громких обещаний «убрать мусор за три дня».
Вот как в соцсетях дончане описывают происходящее:
«Ну и как обычно. Любимый цветущий Калининский район г. Донецка. Шевченко 77 и 83. Прям под носом калининского РАЙисполкома. Кстати. Крысы племенные никому не нужны? Уже бегают соревнуются с воронами. Кто больше съест. Прошу в который раз заметить. Подъездные дороги и доступ к бакам свободный»,
«А на полигоне будь добр и заплати военам 500 рябчиков с машины ( или едь в исполком и покупай талончик ) — летом вывозили мусор с соседями и нанимали камаз. Собирать бабло всяко легче чем убирать мусор».
Однако, находятся сторонники «ДНР», которые предлагают «провести флешмоб» и «самим убрать». Одна из таки сторонник написала в соцсети и попросила «максимального репоста»: «Надо не позорить а помочь этой организации мероприятия существуют субботники самим надо помогать. А не ждать ЭТО ТВой ГОРОД!!!!!!!!!!».
Идея не нашла поддержки:
«Новый донецкий флешмоб «Вывези мусор сам» чотаржу».
«Правильно! Собрал мешок мусора и пёхом по не чищенным дорогам марш-бросок 25 км на полигон!!!».
Теги: Донецк, Донбасс, мусор, полигон, флешмоб, ДНР, мусорные контейнеры
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