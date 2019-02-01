В Донецке предлагают провести «флешмоб по вывозу мусора»

01.02.2019 11:22

Временно оккупированный Донецк, как и другие временно оккупированные населенные пункты, утопают в мусоре. Однако, находятся сторонники «ДНР», предлагающие жителям организовать «флешмоб по уборке и вывозу мусора».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецк и других населенных пунктов страдают из-за прекратившегося вывоза мусора. Населенные пункты, буквально, тонут в горах мусора. Местами мусор не вывозится уже целый месяц. При этом речь ведется не об отдаленных поселках, а о центральных районах. Дончане сообщают, что возле переполненных мусорных баков и куч мусора лазят крысы. Оккупационные власти ничего не предпринимают, кроме громких обещаний «убрать мусор за три дня».

Вот как в соцсетях дончане описывают происходящее:

«Ну и как обычно. Любимый цветущий Калининский район г. Донецка. Шевченко 77 и 83. Прям под носом калининского РАЙисполкома. Кстати. Крысы племенные никому не нужны? Уже бегают соревнуются с воронами. Кто больше съест. Прошу в который раз заметить. Подъездные дороги и доступ к бакам свободный»,

«А на полигоне будь добр и заплати военам 500 рябчиков с машины ( или едь в исполком и покупай талончик ) — летом вывозили мусор с соседями и нанимали камаз. Собирать бабло всяко легче чем убирать мусор».

Однако, находятся сторонники «ДНР», которые предлагают «провести флешмоб» и «самим убрать». Одна из таки сторонник написала в соцсети и попросила «максимального репоста»: «Надо не позорить а помочь этой организации мероприятия существуют субботники самим надо помогать. А не ждать ЭТО ТВой ГОРОД!!!!!!!!!!».

Идея не нашла поддержки:

«Новый донецкий флешмоб «Вывези мусор сам» чотаржу».

«Правильно! Собрал мешок мусора и пёхом по не чищенным дорогам марш-бросок 25 км на полигон!!!».