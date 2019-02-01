В Макеевке «КамАЗ» снес легковушку

01.02.2019 14:18

В непдконтрольной Украине Макеевке Донецкой области, в районе остановки «Гараж» произошло серьезное ДТП. Там «КамАЗ» на всей скорости снес «ВАЗ-2113».

По информации очевидцев, никто не пострадал, передает donpress.com.

Свидетели ДТП отмечают:

«Ехал по работе утром, загорелся красный. Смотрю, а у „четырнадцатой“ переда нет. Включил телефон и снял как жестко машину покалечили»

Кроме того, еще одна местная жительница сообщает:

«Я точно знаю, это кум с другом попали в ДТП».

При этом она призвала очевидцев сообщить госномера виновника ДТП, который скрылся с места происшествия.