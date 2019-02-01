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Архив - Донецкая область

«Власти» Донецка рассказали, когда восстановят работу трамвайных маршрутов

01.02.2019 08:03
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«Власти» Донецка рассказали, когда восстановят работу трамвайных маршрутов

В неподконтрольном украинскому правительству Донецке работу трамвайных маршрутов восстановят уже в ближайшее время.

Об этом сообщили в «администрации» города, передает donpress.com.

Так, городские «власти» отметили:

«Вечером 30 января КП администрации г. Донецка „Донэлектроавтотранс“ завершило работу по очистке рельсового и межрельсовых полотен трамвайного маршрута № 8 от наледи и поднятия грунта. С утра 31 января работа трамвайного маршрута № 8 восстановлена в полном объеме. Кроме того, для удобства жителей Кировского района второй день работает новый автобусный маршрут № 78 „Б“, который на максимально возможном расстоянии дублирует работу трамвайного маршрута № 8».

По информации, трамвайное движение по маршрутам № 3 и № 10 будут завершены уже до конца дня. Также, там добавили, что с 1 февраля КП «ДЭАТ» продолжит работу по очистке трамвайных маршрутов №№ 5, 15, 16.



Теги: Донецк, Донбасс, лед, трамвай, маршрут, восстановление, администрация
 
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