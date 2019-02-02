Монолог почтальона из Донецка: "Нищета достала, мои дети воруют семена на полях, мы давно забыли, что такое мясо"

02.02.2019 07:28

Бедность, кажущаяся сейчас непреодолимой, отсутствие каких бы то ни было перспектив и полная утрата человеческого достоинства. Такова жизнь простых "ватников" в "ДНР", пишет житель Донецка, публикующийся в Сети под псевдонимом Фашик Донецкий, передает https://www.dialog.ua Он пересказал монолог женщины, работающей почтальоном в одном из населенных пунктов, расположенных на оккупированной территории. Женщина рассказала, что до 2014 года работала почтальоном, муж – рабочим на шахте. Заработка на жизнь хватало. Да, официальная зарплата почтальона невелика, но в ней бонусом шли "чаевые" от пенсионеров, которым она приносила на дом пенсию. А так как большинство этих пенсионеров ранее работали шахтерами, то пенсии они получали неплохие, и на благодарности не скупились. Потому вместе с зарплатой выходило до 4 тыс. грн. в месяц. В общем, семья жила, может быть, и не роскошно, но уж точно не бедствовала. А в 2014 году муж этой женщины, наслушавшись прокремлевских пропагандистов, пошел "защищать" "русский мир". А сама она лишилась работы, так как во время самой горячей фазы боевых действий почты, разумеется, не работали. Когда обстрелы утихли, устроилась реализатором на рынок, но заработка едва хватало на пропитание. Потому после возобновления в "ДНР" работы почты вернулась туда. Но это была уже совсем не та почта. Перечень услуг существенно сократился, зарплата – тоже, а "благодарочки" от пенсионеров вообще почти сошли на нет. Пенсия-то от "республики" нищенская. Да еще и супруг, повоевав год, вернулся инвалидом и с горя запил. "Огорчило меня лишь то, что услуг многих уже не было + то, что зарплату мне поставили 3700 ф**лями. Из хороших новостей было лишь одно — вечером я всегда была с детьми + я вроде как все успевала. Ну а потом, через год, пришел воен домой, муж мой. Без пальцев фактически + с ранениями обеих рук + с ногой, которая не сгибалась почти. Муж получил инвалидность и целых 3500 ф**лей пенсии за это. Мужа, правда, уволила и нигде не хотели его брать на работу", - рассказывает дончанка. "Муж мой спился и сдох. Его посадили за неуплату алиментов на зону, а на тюрьме у него случился то ли инфаркт, то ли инсульт", - продолжила свой рассказ почтальон. Сейчас женщина гробит свое здоровье, проходя в день с почтой 15-километровый маршрут. Заработок – 6500 руб. да копеечное пособие в связи с потерей кормильца. С таким достатком можно позволить себе качество жизни, может быть, чуть лучше, чем у бомжей. "Да, тяжело финансово и морально. Но зато не нужно на украинском разговаривать и биндер нема, Украина скоро развалится и все такое, а рышпублика развиваицца. Ну а пока у меня зарплата 5500 фублев (78,5 $) и меня никто не притесняет за рюцке изык", - цитирует блогер донецкую сепаратистку. Он рассказывает, что дети этой женщины в свободное от школы время вынуждены просевать породу на терриконах, чтоб добывать бесплатный уголь для отопления, а также на заброшенных полях в окрестностях поселка собирать семена, чтоб прокормить курей и уток, которых семья была вынуждена завести для хотя бы относительно полноценного питания. И перспектив для улучшения ситуации – ноль. Но женщина говорит, что все же довольна, что живет при "русском мире" и "без бандеровцев". Не понимая, какой ценой она и ее дети за это заплатили. "Все меня уже достало в этой жизни. Безысходность, нищета, работа тоже бесит. Что в снег, что в дождь, я наматываю до 15 км. Если при Украине у меня выходило 4000 грн минимум с левыми, то сейчас 6500 ф**лей — это ни о чем вообще. Сейчас у меня 15 улиц и 40 квартир, которые нужно обойти. Но главное что? Меня никто не притесняет и никто не вешает за рюцке изык на улицах Донецка. И я верю в рышпублику. Почему? Патаму шо я вата и этим все сказано", - подытоживает монолог дончанки-сепаратистки Фашик Донецкий.



