Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Охота на кабанчика": военный эксперт рассказал о новой тактике боевиков и ВСУ на Донбассе

02.02.2019 10:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Охота на кабанчика": военный эксперт рассказал о новой тактике боевиков и ВСУ на Донбассе

Противник и украинские военные начали активно устраивать засады друг против друга, сообщает Тымчук.

Украинские военные из состава операции Объединенных сил и противостоящие им боевики т.наз. "Л/ДНР" и российские военные на Донбассе перешли к использованию новой тактики боевых действий.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в последнее время у обеих сторон широкое распространение получила практика так называемой "охоты на кабанчика" – устройство силами мобильной огневой группы (ДРГ) засады на участке, где просматриваются ближайшие к линии фронта коммуникации противника.

Источник : https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, война, охота, эксперт, боевики, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх