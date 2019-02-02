Приходько пообещал горловчанам жилье из «маневренного фонда»

02.02.2019 19:21

В неподконтрольной украинскому правительству Горловке Донецкой области тридцать две семьи, лишившиеся жилья в ходе боевых действий, получат ключи от квартир из «маневренного фонда». Об этом завил так называемый «глава городской администрации» Иван Приходько.

«Мэр неподконтрольного Украине города уточнил: