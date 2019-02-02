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Пушилин прокомментировал возможность скорого объединения «ЛНР» с «ДНР»

02.02.2019 07:15
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Пушилин прокомментировал возможность скорого объединения «ЛНР» с «ДНР»

Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, на данный момент рано говорить о ликвидации «границ» «ЛНР». Об этом он заявил в интервью подконтрольным ОРДО СМИ.

В частности, Пушилин отметил:

«Заявленные планы — в силе, но о конкретных сроках говорить рано. Это постепенный, пошаговый процесс — заключаются соглашения, синхронизируется законодательство. Также принимаются соответствующие нормативные акты, которые должны уравнять ситуацию с бизнесом и предпринимателями. На момент снятия таможенных постов они должны быть в равных условиях».

Источник :  https://donpress 



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Пушилин
 
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