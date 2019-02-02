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Ситуация на КПВВ Украины: на «Марьинке» большая очередь

02.02.2019 10:40
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Ситуация на КПВВ Украины: на «Марьинке» большая очередь

Вчера общий пассажиро-транспортный поток в зоне ООС оставался динамичным и значительно увеличился по сравнению с предыдущими сутками. Об этом сообщает Госпогранслужба.

В контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 40/50;

КПВВ «Марьинка» — 60/60;

КПВВ «Новотроицкое» — 35/20;

КПВВ «Гнутово» — 20/30.

В общем вчера через КПВВ последовало 36,7 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 7840 человек и 945 транспортных средств;

«Марьинка» — 7750 человек и 1355 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6865 человек и 1275 транспортных средств;

«Гнутово» — 3440 человек и 755 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 10 815 человек.

Источник :  https://donpress.com 



Теги: Украина, Марьинка, очередь, КПВВ, Донетчина
 
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