"Стирол" умер: оккупанты переводят крупнейший химзавод Донбасса в режим простоя

02.02.2019 15:40

Крупнейший химзавод Донбасса — «Стирол» в оккупированной Горловке — переводится в режим простоя. Об этом заявил главарь донецких боевиков Денис Пушилин в интервью одному из сайтов сепаратистов.

«Для обеспечения сохранности основных фондов „Стирола“ реализуется перевод завода в режим простоя с оптимизацией персонала до уровня, необходимого для поддержания в работоспособном состоянии технологического оборудования», — заявил Пушилин.

Фактически «оптимизация персонала» (и без того уже немногочисленного) означает сокращение до уровня охраны.

По поводу долгов по зарплате Пушилин повторил то же, что говорил полгода назад: «Вопрос решается правительством, в ближайшее время деньги работникам будут выплачены».

Отметим, заявление об окончательном прекращении деятельности «Стирола» главарь боевиков сделал, отвечая на вопрос о том, планируется ли запуск предприятия, о котором Пушилин и его предшественник Захарченко заявляли неоднократно. Последний раз — осенью 2018 года. Речь шла о запуске производства аммиачной селитры и карбамида. Однако специалисты, которых пытались вернуть на работу для запуск этого цеха, ответили отказом, назвав идею «бредовой».

Собственно говоря, Пушилин в своем интервью озвучил те же причины невозможности запуска этого цеха, что и бывшие работники данного производства. Даже, скорее всего, зачитал рабочую записку, которую профессионалы составили по его просьбе. А специалисты говорят, что производство удобрений на «Стироле» сегодня невозможно, потому что в случае обострения боевых действий есть большая вероятность утечки аммиака в больших объемах, а это приведет к техногенной и экологической катастрофе. Кроме того, нет поставок необходимого объема газа и отсутствует надежная схема электроснабжения.

«До войны схема электроснабжения Горловки предусматривала 18 питающих линий напряжением 110 киловольт, восемь из которых были заведены конкретно на „Стирол“. На данный момент электроснабжение Горловки осуществляется по трем высоковольтным линиям, и всего две идут на химзавод», — признался Пушилин.

Куда подевались километры электролиний, главарь донецких боевиков умолчал. Однако местные жители помнят, как в 2014 году «защитники республики» открыто вырезали «лишние» электролинии с использованием передвижной монтерской автовышки. «Они же еще не знали о планах „правительства республики“ возродить производство и развивать шахты. Или думали, что Россия бесплатно будет давать им газ, аммиак и протянет новые электролинии», — язвят сегодня жители Горловки, наблюдавшие за этим вандализмом в начале войны.

Источник : https://antikor.com.ua