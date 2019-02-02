За сутки на Донбассе не пострадал ни один украинский военный

02.02.2019 12:40

По данным разведки, 1 февраля два оккупанта уничтожены, два ранены.

В районе операции Объединенных сил на Донбассе 1 февраля российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись в районе поселка Павлополь и Красногоровки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" подверглись обстрелам окрестности хутора Вольный и населенного пункта Крымское.

Украинские подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 1 февраля двое оккупантов уничтожены, двое получили ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Источник: https://www.rbc.ua