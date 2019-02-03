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150 уничтоженных и раненых: офицер ВСУ назвал потери боевиков за январь-2019

03.02.2019 21:32
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150 уничтоженных и раненых: офицер ВСУ назвал потери боевиков за январь-2019

Оккупанты «помогали» украинским военным - нарушали меры безопасности, устраивали ДТП, суициды, убийства по неосторожности
В январе 2019 года украинские военные из состава частей операции Объединенных сил нанесли оккупантам на Донбассе значительный урон.
Об этом сообщает Сегодня ссылаясь на заявление офицера ВСУ Анатолия Штефана (позывной "Штирлиц").
По его словам, за месяц в подразделениях российско-оккупационных войск были ликвидированы порядка 75 боевиков и около 59 наемников получили ранения различной степени тяжести.
Небоевые потери составили семь оккупантов (нарушение мер безопасности, ДТП, суицида, убийство по неосторожности) и девять получили ранения.
Офицер ВСУ заметил, что цифры могут отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь.



Теги: Донбасс, погибли, январь, боевики, потери, раненые
 
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