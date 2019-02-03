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Архив - Донецкая область

Члены НВФ открыли огонь по автобусу ритуальной службы: есть повреждения

03.02.2019 08:40
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Члены НВФ открыли огонь по автобусу ритуальной службы: есть повреждения

Вчера днем члены НВФ обстреляли автобус ритуальной службы, следовавший на кладбище в поселке Чермалык Донецкой области.

Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон, передает donpress.com.

В центре отметили:

«Вчера в 12:30 в поселке Чермалык (на северо-восток от Мариуполя) проходили похороны. При перевозке покойника на кладбище был обстрелян гражданский автобус ритуальной службы с наклейками на бортах «Ритуальные услуги».

Как стало известно, на правой стороне автобуса зафиксированы несколько сквозных пулевых пробоин и пассажиров от ранения спасло только чудо. Отмечается, что водителю, после прибытия на кладбище удалось вывести автобус из-под обстрела и вернуться в безопасное место.



Теги: Донбасс, Донецкая область, автобус, кладбище, ритуальные услуги, обстрел, НВФ
 
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