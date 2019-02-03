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Донбасс "пылает": враг пошел на обострение по всей линии фронта - ВСУ пришлось его усмирять

03.02.2019 11:30
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Донбасс "пылает": враг пошел на обострение по всей линии фронта - ВСУ пришлось его усмирять

За последние сутки наемники гибридной армии России 10 раз срывали режим перемирия по всей линии фронта, в том числе с применением запрещенного "Минском" вооружения.

Последними новостями о ситуации на фронте поделилась в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA".

В субботу, 2 февраля, было зафиксировано 10 атак оккупанта на позиции ООС групп "Восток" и "Север". Под огнем врага оказались Широкино, Красногоровка, Гнутово, Луганское, Крымское и Травневое. Применял враг крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и даже БМП-1. Террористы ранили 2 бойцов ВСУ, за что жестоко поплатились. Украинские военные обрушили на агрессора плотный ответный огонь, из-за которого тот понес серьезнейшие потери. По данным разведки, были ликвидированы 2 террориста "Л/ДНР", еще 4 получили тяжелые ранения и надолго отправились на больничные койки. "Ответки" быстро усмирили врага. В штабе уверяют, что уже в ночь на 3 февраля террористы затихли и не пытались срывать режим перемирия.



Теги: Донбасс, перемирие, потери, ВСУ, обстрелы, наемники, террористы, ООС
 
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