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Как на шикарных горных спусках Куршавеля: В Горловке жители не могуть пользоваться подземным переходом

03.02.2019 13:35
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Как на шикарных горных спусках Куршавеля: В Горловке жители не могуть пользоваться подземным переходом

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Горловке (Донецкая обл.) на оживленной транспортной развязке в районе шахты «Кочегарка» подземный переход засыпан заледеневшим снегом. Об этом сообщается в социальных сетях, пишут Донецкие новости.
«Горловка. Спасибо администрации города и, в частности, Центрально-Городского района администрации за неизгладимые впечатления от подземного пешеходного перехода на площади им. Кирова. Здесь удалось почувствовать себя и в олимпийском Сочи, и на шикарных горных спусках Куршавеля! Всем советую. Ставлю 4 из 5 только потому, что не pаботaл фуникулер», – написал Сеня и опубликовал фото перехода.
В комментариях пользователи обвиняют в бездействии местные «власти»:
Виктория: «И смешно, и грустно»;
Сергей: «Бобслей»;
Коля: «Нормально. Это новый писк моды»;
Ирина: «Американские горки! А мэру на страничку никто сбросить не хочет? Его недавно на России 1 так хвалили за почищенные улицы»;
Дмитрий: «Так залейте водой и на входе санки продавайте, будет спрос»;
Гала: «Это первая республиканская горка с поручнем! Для вас же делают, а вы вечно недовольные»;
Юлия: «И один фонарь на входе. Неделю назад там были, не знали как подняться. А спускаться не стали, по дороге пошли».



Теги: Донбасс, Горловка, переход
 
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