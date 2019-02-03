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Конфеты и масло в обмен на глаз: сети повеселил подарок раненому боевику ДНР от "коллег"

03.02.2019 10:29
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Конфеты и масло в обмен на глаз: сети повеселил подарок раненому боевику ДНР от "коллег"

На оккупированной территории Донбасса члены незаконных вооруженных формирований "поддерживают" своих тяжелораненых соратников необычными подарками.

Соответствующие фото публикует на своей странице в Twitter журналист и блогер Денис Казанский, передает apostrophe.ua.

Как можно увидеть на фотографиях, раненый боевик потерял зрение. Его товарищи в качестве поддержки принесли ему продуктовый набор.
"Соратники по борьбе за ЛДНР облагодетельствовали раненого ополченца из Снежного Володю Маргелова. Володе теперь хорошо. Ему подарили коробку дешевых конфет, яйца, масло, какие-то крупы. Не зря воевал мужик, не жалко было и глаза потерять ради такой халявы", – пишет Казанский.



Теги: Донбасс, зрение, ранение, глаз, подарки, боевик, продукты, потеря, ДНР, соцсети
 
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