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Архив - Донецкая область

Названо место, где в Донецкой области стреляли чаще всего

03.02.2019 11:48
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Названо место, где в Донецкой области стреляли чаще всего

Около 25 взрывов зафиксировали на Донетчине в период с вечера 31 января по вечер 1 февраля представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

В Донецкой области Миссия за указанные период констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав при этом аналогичный уровень взрывов (примерно 25), по сравнению с предыдущим отчетным периодом, сообщает avdeevka.city со ссылкой на последний отчет СММ ОБСЕ (опубликован вечером 3 февраля).

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к востоку от н. п. Павлополь (подконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Мариуполя).

Напомним, что российские оккупационные войска на Донбассе 2 февраля 10 раз нарушили режим прекращения огня.



Теги: Донбасс, Донецкая область, ОБСЕ, взрывы, обстрелы
 
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