- Жилье для переселенцев с Донбасса: проблемы и поиски решения17:50
- У Маріуполі назвали причини поганої екології: Зв'язок влади з "Метінвестом", низькі штрафи та млява соціальна активність16:52
- Потери Украины: появились имена погибших в январе бойцов ВСУ16:29
- Жертвы конфликта на Донбассе имеют право на компенсацию за разрушенное или поврежденное имущество, – ООН14:32
- "Новоросс" с татуировками Рейха: на Донбассе в руки бойцов ООС попал занимательный персонаж14:14
- КПВВ и линия разграничения: Почему продолжают гибнуть люди13:57
- Как на шикарных горных спусках Куршавеля: В Горловке жители не могуть пользоваться подземным переходом13:35
- В сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе13:13
- В ОРДО оплакивают погибшего 2 года назад члена НВФ «Децл»12:52
- Стало известно число потерь боевиков «ДНР» и «ЛНР» за январь 2019 года12:09
"Новоросс" с татуировками Рейха: на Донбассе в руки бойцов ООС попал занимательный персонаж
Украинские военные 2 февраля задержали в тылу мужчину, направлявшегося на оккупированный Донбасс, чтобы вступить в ряды террористов "Л/ДНР". Кадры с задержанным несостоявшимся пособником боевиков обнародовала пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA".
В субботу, 2 февраля, одна из бригад ВСУ засекла на Светлодарском направлении неизвестного мужчину, который пытался пересечь линию фронта и попасть на оккупированный Донбасс. 42-летний житель Донецкой области был оперативно задержан.
В ходе допроса оказалось, что направлялся задержанный к террористам "Л/ДНР". В декабре 2018 года его завербовала одноклассница через запрещенную в Украине соцсеть. Она заманила его обещаниями о зарплате в 20 тысяч рублей (около 8 тысяч гривен). Женщина предложила ему пересечь линию разграничения и указала место на оккупированном Донбассе, где его будут ждать наемники "Л/ДНР".
Примечательно, что несостоявшийся боевик "Л/ДНР" имеет весьма бурное криминальное прошлое. Так, он уже дважды судим на общий срок больше 15 лет. Кроме того, тело мужчины практически полностью покрыто татуировками, прославляющими немецкий фашизм.
Теги: Донбасс, мужчина, татуировка, задержанный, ДНР, ЛНР, ООС
- Приехал из России с подарками, а застрял между таможнями "ДНР" и "ЛНР"
- Разочаровался в обеих республиках! В Луганской области боевик "ЛДНР" сдался правоохранителям
- В Одессе взят под стражу мужчина помогавший НВФ «ЛДНР»
- "Мы обманулись", - боевики на Донбассе начали признавать, что России «республики» не нужны
- Кремль тратит на "карманные республики" около 5 млрд долларов в год
- "Люди остались на оккупированной территории и не имеют морального права предъявлять претензии по выплате пенсий Украине" - цинизм высказывания народного избранника зашкаливает
- Жилье для переселенцев с Донбасса: проблемы и поиски решения17:50
- У Маріуполі назвали причини поганої екології: Зв'язок влади з "Метінвестом", низькі штрафи та млява соціальна активність16:52
- Потери Украины: появились имена погибших в январе бойцов ВСУ16:29
- Жертвы конфликта на Донбассе имеют право на компенсацию за разрушенное или поврежденное имущество, – ООН14:32
- "Новоросс" с татуировками Рейха: на Донбассе в руки бойцов ООС попал занимательный персонаж14:14
- КПВВ и линия разграничения: Почему продолжают гибнуть люди13:57
- Как на шикарных горных спусках Куршавеля: В Горловке жители не могуть пользоваться подземным переходом13:35
- В сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе13:13
- В ОРДО оплакивают погибшего 2 года назад члена НВФ «Децл»12:52
- Стало известно число потерь боевиков «ДНР» и «ЛНР» за январь 2019 года12:09
- Россия пригрозила Западу оружием судного дня. ВИДЕО18:41
- Как вылечить насморк в домашних условиях18:08
- Жилье для переселенцев с Донбасса: проблемы и поиски решения17:50
- «Зеленский пообещал Западу сесть за стол переговоров с Путиным»: росСМИ взорвались от заявления кандидата в президенты Украины17:28
- Пенсионер в Николаеве выбросился с девятого этажа. ВИДЕО17:11
- У Маріуполі назвали причини поганої екології: Зв'язок влади з "Метінвестом", низькі штрафи та млява соціальна активність16:52
- Потери Украины: появились имена погибших в январе бойцов ВСУ16:29
- Пять нововведений февраля, которые больно ударят по карману украинцев16:14
- «Всего три дня – и нет Киева»: в РФ разразились угрозами из-за слов о графитовых бомбах. ВИДЕО15:47
- Украина обрела шанс остановить Путина: уже нет иллюзий15:30
- Как вылечить насморк в домашних условиях18:08
- Перед смертью известный маг увидела судьбу всех знаков Зодиака в 2019 году15:11
- Война на Донбассе: Путин испугался своей ошибки и резко изменил тактику08:21
- Врачи рассказали, вредно ли есть замороженные овощи22:00
- Водителям напомнили, что должно находиться в аптечке21:00
- Учёные назвали главную причину возникновения проблем с психикой20:40
- Врачи объяснили, почему вредно заваривать чай кипятком20:00
- В Канаде женщина, выигравшая в лотерею, угодила за решетку19:00
- Золотое время: этим знакам Зодиака февраль приготовил подарок судьбы16:00
- «Каждый получает уникальный шанс»: внук Аллы Пугачевой занялся попрошайничеством в интернете14:19
- Золотое время: этим знакам Зодиака февраль приготовил подарок судьбы
- Разгром бойцами ООС зенитки РФ напугал террористов "ЛНР": "ВСУ расчехлили Джавелины, нам конец"
- Экс-депутат РФ озвучил истинную цель Путина в Украине: «Донбасс не нужен»
- Янукович как "мирное решение": у Трампа выступили с оригинальным предложением по Донбассу. ВИДЕО
- В сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе
- Пушилин прокомментировал возможность скорого объединения «ЛНР» с «ДНР»
- Боевики "ДНР" заявили о захвате украинской части КП "Вода Донбасса"
- Когда миротворцы ООН начнут "рвать" боевиков на Донбассе
- "Мы ширма для Крымнаша, нас РФ помурыжит еще пару лет и сольет", - сепаратисты Донбасса "прозрели"
- "Новоросс" с татуировками Рейха: на Донбассе в руки бойцов ООС попал занимательный персонаж