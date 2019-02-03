Потери Украины: появились имена погибших в январе бойцов ВСУ

03.02.2019 16:29

В январе подразделения НВФ нарушили режим тишины более двухсот раз. Ранения получили 28 украинских воинов, двое оказались в плену боевиков. Еще трое защитников Украины погибли.

Об этом говорится публикации фонда «Вернись живым» в Facebook, передает donpress.com.

«Но самое тяжелое, что январь забрал у нас троих защитников».

Николай Голубев — ему было всего 20 лет. Николай родом из Хмельницкой области, был старшим солдатом 10-й ОГШБр. Погиб 1 января во время обстрела из вражеского БМП-1 вблизи населенного пункта Новотошковское в Луганской области. У парня остались родители и младший брат

Николай Семенюк погиб в возрасте 45-ти лет. Боец с позывным Саид воевал с 2014-го и прошел горячие точки на Донбассе: участвовал в боях вблизи Старогнатовка и Авдеевской промзоны. В 2016 году Саид подписал контракт с ВСУ, был заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором в 72-й ОМБр. Он погиб 14 января в результате вражеского обстрела из крупнокалиберного пулемета вблизи поселка Гладосово. Дома на Николая ждали родители, жена и двое сыновей.

Виталий Губенко, 53-летний прапорщик, стрелок 25-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ «Киевская Русь», погиб в результате попадания ракеты ПЗРК в грузовик 25 января у села Екатериновка Луганской области. Он подписал контракт два года назад. Собратья называли его батюшка, ведь в свое время он закончил семинарию и, кроме прямых обязанностей военного, неофициально был капелланом. Виталия похоронили во дворе церкви в родном селе на Киевщине. В последний путь его провожали родители и сестра.

Вечная слава погибшим Героям!