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Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил — 03.02.2019
На цей час усі КПВВ, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, відкриті відповідно до зимового графіку роботи та працюють у штатному режимі.
У контрольних пунктах в’їзду-виїзду сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:
«Майорське» – 30/40; «Мар’їнка» – 50/40; «Новотроїцьке» – 50/25; «Гнутове» – 15/10.
Загалом учора через КПВВ прослідувало 32,7 тисячі осіб та 4 тисячі транспортних засобів:
«Майорське» – 7260 осіб та 945 транспортних засобів;
«Мар’їнка» – 6820 осіб та 1145 транспортних засобів;
«Новотроїцьке» – 5910 осіб та 1130 транспортних засобів;
«Гнутове» – 3160 осіб та 745 транспортних засобів;
«Станиця Луганська» – 9620 осіб.
Минулої доби прикордонники Донецького та Лисичанського загонів спільно з працівниками фіскальної служби в КПВВ «Новотроїцьке» та «Станиця Луганська» в двох випадках завадили незаконному переміщенню через лінію зіткнення комп’ютерної техніки та взуття на загальну суму близько 90 тисяч гривень. Осіб та товари передано працівникам ДФС для прийняття правового рішення.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ, ООС
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