Сутки в зоне ООС на Донбассе: боевики устроили 10 обстрелов, ранены двое украинских бойцов

03.02.2019 07:51

На Донбассе за сутки 2 февраля российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы наших защитников велись:

- из стрелкового оружия в районе поселка Широкино,

- из крупнокалиберных пулеметов в районе села Красногоровка,

- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе села Гнутово.

В районе действий группировки "Север" противник обстреливал украинские позиции из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Вольный; трижды из минометов калибра 82 мм, БМП и стрелкового оружия велись обстрелы в районе населенного пункта Луганское, из крупнокалиберных пулеметов – в районе села Крымское, дважды из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе села Травневое.

В результате преступных действий оккупантов двое украинских бойцов получили ранения. В свою очередь, подразделения, которые держат оборону, подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

В свою очередь, по данным украинской разведки, двое оккупантов были уничтожены, а еще четверо получили ранения.