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У ВСУ все под контролем: армия РФ получила мощный отпор, у россиян потери
По данным украинских военных, российские террористы по состоянию на 18:00 с начала суток 3 февраля совершили пять вооруженных провокаций против сил ООС.
Как сказано в сообщении Штаба Операции Объединенных сил в Facebook, против защитников Украины российские наемники применили широкий спектр своего вооружения. К счастью, потерь среди бойцов ВСУ нет, потери врага уточняются, передает "Диалог.UA".
Вооруженные провокации террористов РФ зафиксированы на луганском и мариупольском направлениях. Защитники Украины жестко присекали провокации сепаратистов "ДНР/ЛНР".
Под огонь боевиков попали расположения сил ООС вблизи Новотошковсокго, Зайцево, Луганского, хутора Вольный, Павлополя. "Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – подчеркнули в Штабе. Бойцы ВСУ адекватно отвечали на провокации врага, не нарушая при этом минских договоренностей.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
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