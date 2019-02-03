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В Донецке паника: в городе слышен сильный запах газа, люди выходят на улицы, спасатели молчат
В донецких пабликах сегодня вечером 2 февраля написали, что в двух районах оккупированного Донецка слышен сильный запах газа, люди выходят на улицу и не понимают, что происходит.
Выяснилось, что речь идет о Ленинском и Кировском районах Донецка, передает "Диалог.UA".
Дончане сообщили, что до МЧС невозможно было долгое время дозвониться, пользователи Сети также рассказывали, что сильный запах газа слышен возле молокозавода, "Норда".
"Да, сильно запах слышен возле молокозавода. Я думаю, что выброс оттуда", "Вчера вечером был такой же запах ниже площади Ленина, но быстро выветрился", "На Семашко воняет пипец", - пишут дончане уточняя при этом, что подобная ситуация в городе уже не первый день. "С каждым днем хуже и хуже, куда ж мы катимся???", "Неужели травят", "Надеюсь это газ, а не попытка отравить жителей", - рассказывают в соцсетях.
Теги: Донецк, Донбасс, запахи, спасатели, газ, МЧС, паника, соцсети
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