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В Донецке трамвай развернуло поперек дороги

03.02.2019 19:37
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В Донецке трамвай развернуло поперек дороги

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке сегодня, 3 февраля, на пр. Дзержинского трамвай маршрута №15 сошел с рельсов. Его развернуло поперек проезжей части дороги. Об этом сообщается в социальных сетях, пишут Донецкие новости.
«Проспект Дзержинского, трамвай сошел с рельсов», – говорится в сообщении местных жителей.
Отмечается, что в результате ЧП пострадавших нет. Пассажиры трамвая сильно испугались.
Причиной называют сложные погодные условия.
Также пользователи опубликовали фото и видео инцидента.
Александр: «Трамвайный дрифт»;
Марк: «Ну так, у трамвая состояние такое. Что хотите, всему транспорту псдц почти. Надеюсь, что все живы и здоровы»;
Виталик: «Там уже и рельсам ппц, не только трамваям...»;
Сергей: «Бывает»;
Александр: «Из-за гололедов и перепадов температур рельсы выдавливает из земли, они смещаются и катки трамвая соскакивают»;
Юрик: «Учитывая состояние трамвайных рельсов и самих вагонов это вполне стандартная ситуация»;
Максим: «То загораются, то ломаются, то с рельс сходят, ппц… С каждым годом все хуже и хуже...».
Напомним, в Донецке обледенели более 100 км трамвайных рельсов.
При этом посты с жалобами на работу трамваев в соцгруппах Донецка появляются почти ежедневно. Так, на днях люди отмечали, что даже на центральных маршрутах – № 1 и № 6 – трамвай приходится ждать по 40 минут. А из поселков люди также вынуждены идти пешком по рельсам.



Теги: Донецк, Донбасс, трамвай, дорога
 
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