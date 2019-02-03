В Донецке трамвай развернуло поперек дороги

03.02.2019 19:37

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке сегодня, 3 февраля, на пр. Дзержинского трамвай маршрута №15 сошел с рельсов. Его развернуло поперек проезжей части дороги. Об этом сообщается в социальных сетях, пишут Донецкие новости.

«Проспект Дзержинского, трамвай сошел с рельсов», – говорится в сообщении местных жителей.

Отмечается, что в результате ЧП пострадавших нет. Пассажиры трамвая сильно испугались.

Причиной называют сложные погодные условия.

Также пользователи опубликовали фото и видео инцидента.

Александр: «Трамвайный дрифт»;

Марк: «Ну так, у трамвая состояние такое. Что хотите, всему транспорту псдц почти. Надеюсь, что все живы и здоровы»;

Виталик: «Там уже и рельсам ппц, не только трамваям...»;

Сергей: «Бывает»;

Александр: «Из-за гололедов и перепадов температур рельсы выдавливает из земли, они смещаются и катки трамвая соскакивают»;

Юрик: «Учитывая состояние трамвайных рельсов и самих вагонов это вполне стандартная ситуация»;

Максим: «То загораются, то ломаются, то с рельс сходят, ппц… С каждым годом все хуже и хуже...».

Напомним, в Донецке обледенели более 100 км трамвайных рельсов.

При этом посты с жалобами на работу трамваев в соцгруппах Донецка появляются почти ежедневно. Так, на днях люди отмечали, что даже на центральных маршрутах – № 1 и № 6 – трамвай приходится ждать по 40 минут. А из поселков люди также вынуждены идти пешком по рельсам.