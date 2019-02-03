- Переселенцам рассказали, как можно принять участие в голосовании на выборах16:40
- На пункте пропуска в ОРЛО во время допроса умерли трое мужчин16:20
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника 16:00
- Цифра-шок: сколько украинцев реально смогут проголосовать на выборах15:45
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны15:28
- «Цены без комментариев»: горловчанин опубликовал цены на продукты на городском рынке14:00
- "ИС": боевики оборудуют боевые позиции возле жилых домов по приказу кураторов РФ - люди сильно напуганы 13:47
- Эта война надолго и всерьез: активист пояснил, почему кандидаты в президенты не говорят о Донбассе13:10
- Исчезнувший боец ВСУ захвачен в плен боевиками: оккупанты РФ "выбивают" из него признания в подвалах Донецка12:20
- Боевики с гранатометами и пулеметами атаковали бойцов ВСУ12:00
В Донецке трамвай развернуло поперек дороги
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке сегодня, 3 февраля, на пр. Дзержинского трамвай маршрута №15 сошел с рельсов. Его развернуло поперек проезжей части дороги. Об этом сообщается в социальных сетях, пишут Донецкие новости.
«Проспект Дзержинского, трамвай сошел с рельсов», – говорится в сообщении местных жителей.
Отмечается, что в результате ЧП пострадавших нет. Пассажиры трамвая сильно испугались.
Причиной называют сложные погодные условия.
Также пользователи опубликовали фото и видео инцидента.
Александр: «Трамвайный дрифт»;
Марк: «Ну так, у трамвая состояние такое. Что хотите, всему транспорту псдц почти. Надеюсь, что все живы и здоровы»;
Виталик: «Там уже и рельсам ппц, не только трамваям...»;
Сергей: «Бывает»;
Александр: «Из-за гололедов и перепадов температур рельсы выдавливает из земли, они смещаются и катки трамвая соскакивают»;
Юрик: «Учитывая состояние трамвайных рельсов и самих вагонов это вполне стандартная ситуация»;
Максим: «То загораются, то ломаются, то с рельс сходят, ппц… С каждым годом все хуже и хуже...».
Напомним, в Донецке обледенели более 100 км трамвайных рельсов.
При этом посты с жалобами на работу трамваев в соцгруппах Донецка появляются почти ежедневно. Так, на днях люди отмечали, что даже на центральных маршрутах – № 1 и № 6 – трамвай приходится ждать по 40 минут. А из поселков люди также вынуждены идти пешком по рельсам.
Теги: Донецк, Донбасс, трамвай, дорога
- В Донецке городской транспорт перекрасили в цвета ДНРовского флага (ФОТО)
- В Донецке пассажиры трамваев передвигают автомобили, заблокировавшие движение
- Жительница Донецка: "Нас уже лишили аэропорта, а к лету не будет трамваев и троллейбусов, на Донецк больно смотреть"
- В «ДНР» начали сборку «трамваев будущего»
- Донецкие водители паркуются, где хотят, и не боятся штрафов
- В «ДНР»: В Донецке жалуются на дефицит водителей трамваев
- Переселенцам рассказали, как можно принять участие в голосовании на выборах16:40
- На пункте пропуска в ОРЛО во время допроса умерли трое мужчин16:20
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника 16:00
- Цифра-шок: сколько украинцев реально смогут проголосовать на выборах15:45
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны15:28
- Ехала домой в ужасе: В Луганске из автобуса на ходу выпала девушка14:14
- «Цены без комментариев»: горловчанин опубликовал цены на продукты на городском рынке14:00
- "ИС": боевики оборудуют боевые позиции возле жилых домов по приказу кураторов РФ - люди сильно напуганы 13:47
- Эта война надолго и всерьез: активист пояснил, почему кандидаты в президенты не говорят о Донбассе13:10
- Исчезнувший боец ВСУ захвачен в плен боевиками: оккупанты РФ "выбивают" из него признания в подвалах Донецка12:20
- Порошенко подписал изменения в законе маркировки пищевых продуктов17:45
- Конец весне: украинцев предупредили о грядущем похолодании17:30
- В России сообщили дату и место похорон рэпера Децла17:15
- ВР хочет запретить россиянам наблюдать за украинскими выборами17:00
- Переселенцам рассказали, как можно принять участие в голосовании на выборах16:40
- На пункте пропуска в ОРЛО во время допроса умерли трое мужчин16:20
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника 16:00
- Цифра-шок: сколько украинцев реально смогут проголосовать на выборах15:45
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны15:28
- СМИ сообщили о начале страшной катастрофы в Крыму15:05
- Астрологи назвали пять самых опасных дней в феврале14:48
- ВОЗ назвала главные угрозы в 2019 году: какие опасности подстерегают украинцев13:29
- 3 знака Зодиака, которым не стоит доверять10:16
- Ученые рассказали, чем опасен отказ от молочных продуктов 10:02
- Миру грозит эпидемия неизлечимой болезни08:00
- 5 самых требовательных знаков зодиака07:14
- Ничего святого: министр "отчитала" украинцев за бутерброды с колбасой22:02
- Как вылечить насморк в домашних условиях18:08
- Перед смертью известный маг увидела судьбу всех знаков Зодиака в 2019 году15:11
- Война на Донбассе: Путин испугался своей ошибки и резко изменил тактику08:21
- Золотое время: этим знакам Зодиака февраль приготовил подарок судьбы
- Разгром бойцами ООС зенитки РФ напугал террористов "ЛНР": "ВСУ расчехлили Джавелины, нам конец"
- В сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе
- У террориста "Сказки" не было шансов: снайпер ВСУ превратил в "груз-200" предателя Украины из Светлодарска
- Янукович как "мирное решение": у Трампа выступили с оригинальным предложением по Донбассу. ВИДЕО
- Экс-депутат РФ озвучил истинную цель Путина в Украине: «Донбасс не нужен»
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- Пушилин прокомментировал возможность скорого объединения «ЛНР» с «ДНР»
- На грани жизни и смерти: Агутин сообщил о серьезной болезни
- "Новоросс" с татуировками Рейха: на Донбассе в руки бойцов ООС попал занимательный персонаж