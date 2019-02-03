В ОРДО оплакивают погибшего 2 года назад члена НВФ «Децл»

03.02.2019 12:52

В ОРДО с появлением информации о смерти российского рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл, вспомнили о гибели члена НВФ с таким же позывным.

Об этом на своей странице в Twitter пишет журналист и блогер Денис Казанский, передает donpress.com.

«В ленте потоком идут сообщения об умерших Децлах…» — пишет блогер.

Как сообщается наемник Дмитрий Станкевич родился в 1992 году в России и на момент смерти ему было всего 24 года, Он получил позывной «Децл» из-за любви к рэп-музыке. Приехал воевать против Украины на стороне НВФ «ДНР» и был ликвидирован под Авдеевской промзоной.