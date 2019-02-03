Жертвы конфликта на Донбассе имеют право на компенсацию за разрушенное или поврежденное имущество, – ООН

03.02.2019 14:32

Гражданские жертвы конфликта на Донбассе имеют право на компенсацию за разрушенное или поврежденное имущество. Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, пишут Донецкие новости.

В организации рассказали историю жительницы прифронтовой Жованки (пгт. Зайцево, Бахмутский р-н, Донецкая обл.). Так, дом Веры Григорьевны (на фото) обстреляли два года назад. Они с сыном прятались в погребе и уцелели. Летняя кухня 5 на 2 метра, маленькая кровать и одежда – все, что уцелело после обстрела в марте 2017 года. «Мои родители построили этот дом в 1959 году. Когда я была молодой, то носила камни для строительства. Тут – мое здоровье, моя душа, я не хочу покидать это место», – поделилась Вера Григорьевна.

«Все повреждения имущества должны быть задокументированы, чтобы жертвы могли получить компенсацию или реституцию (альтернативное жилье). Мы призываем Министерство обороны Украины содействовать документированию повреждений и разрушений гражданского имущества, произошедших в результате боевых действий», – призвали в Мониторинговой миссии ООН.