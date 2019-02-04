«Цены без комментариев»: горловчанин опубликовал цены на продукты на городском рынке

04.02.2019 14:00

Житель неподконтрольной украинскому правительству Горловки, известный под именем Михаил Светлов на своем канале в Ютуб опубликовал видео, на котором показал центральный рынок города и цены на продукты.

В комментарии к видео он отметил, что снимал видео в воскресенье около 11:00:

«Помните, до войны в ворота рынка (со стороны сигаретных рядов) люди проходили в давке, плечом к плечу? И карманные воры смело „щипали“ зевак. По сравнению с теми годами людей — не густо, но то такое… Цены не комментирую. Увидите сами. Часть рынка, где от скопления снега обвалился тент-крыша („каменные ряды“) полностью закрыта, точнее ограждена бело-красной лентой. На уцелевших участках навеса и сейчас очень много снега. Предприниматели, чьи места теперь недоступны для работы, хотели сами все отремонтировать, но им не разрешили, т.к. рынок государственный и не ваше это дело (со слов одного из предпринимателей)».

Цены на некоторые продукты: (курс 1 гривна — 2,35 рублей)

Телятина -150 — 340 рублей за 1 кг

Соленое сало — 180 — 280 рублей за 1 кг

Свинина (шея) — 280 рублей за 1 кг

Куры — 130 рублей за 1 кг

Фарш куриный — 205 рублей за 1 кг

Морковь — 30 рублей за 1 кг

Шампиньоны — 200 рублей за 1 кг

Лимон — 100 рублей за 1 кг

Мандарин — 100 рублей за 1 кг

Яйца — 65 — 72 рублей — десяток

Судак — 220 рублей за 1 кг

Толстолоб — 140 рублей за 1 кг

Источник: https://donpress.com