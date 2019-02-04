- Переселенцам рассказали, как можно принять участие в голосовании на выборах16:40
- На пункте пропуска в ОРЛО во время допроса умерли трое мужчин16:20
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника 16:00
- Цифра-шок: сколько украинцев реально смогут проголосовать на выборах15:45
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны15:28
- «Цены без комментариев»: горловчанин опубликовал цены на продукты на городском рынке14:00
- "ИС": боевики оборудуют боевые позиции возле жилых домов по приказу кураторов РФ - люди сильно напуганы 13:47
- Эта война надолго и всерьез: активист пояснил, почему кандидаты в президенты не говорят о Донбассе13:10
- Исчезнувший боец ВСУ захвачен в плен боевиками: оккупанты РФ "выбивают" из него признания в подвалах Донецка12:20
- Боевики с гранатометами и пулеметами атаковали бойцов ВСУ12:00
«Цены без комментариев»: горловчанин опубликовал цены на продукты на городском рынке
Житель неподконтрольной украинскому правительству Горловки, известный под именем Михаил Светлов на своем канале в Ютуб опубликовал видео, на котором показал центральный рынок города и цены на продукты.
В комментарии к видео он отметил, что снимал видео в воскресенье около 11:00:
«Помните, до войны в ворота рынка (со стороны сигаретных рядов) люди проходили в давке, плечом к плечу? И карманные воры смело „щипали“ зевак. По сравнению с теми годами людей — не густо, но то такое… Цены не комментирую. Увидите сами. Часть рынка, где от скопления снега обвалился тент-крыша („каменные ряды“) полностью закрыта, точнее ограждена бело-красной лентой. На уцелевших участках навеса и сейчас очень много снега. Предприниматели, чьи места теперь недоступны для работы, хотели сами все отремонтировать, но им не разрешили, т.к. рынок государственный и не ваше это дело (со слов одного из предпринимателей)».
Цены на некоторые продукты: (курс 1 гривна — 2,35 рублей)
Телятина -150 — 340 рублей за 1 кг
Соленое сало — 180 — 280 рублей за 1 кг
Свинина (шея) — 280 рублей за 1 кг
Куры — 130 рублей за 1 кг
Фарш куриный — 205 рублей за 1 кг
Морковь — 30 рублей за 1 кг
Шампиньоны — 200 рублей за 1 кг
Лимон — 100 рублей за 1 кг
Мандарин — 100 рублей за 1 кг
Яйца — 65 — 72 рублей — десяток
Судак — 220 рублей за 1 кг
Толстолоб — 140 рублей за 1 кг
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, цена, Горловка, продукты
- В Горловке подорожает хлеб
- Большое сердце Патриции: американка помогает сиротам Донбасса
- Тарифный гидроудар зацепил Пантелеймоновку
- Новые удары по путинской "бензоколонке": цены на нефть продолжают снижение, пробит 3-недельный минимум - Москва в шоке
- Все идет по плану: цены на нефть опять рухнули
- НАБУ расследует поставки ДТЭКом в Украину дешевого, экологически опасного угля из США по завышенным ценам
- Переселенцам рассказали, как можно принять участие в голосовании на выборах16:40
- На пункте пропуска в ОРЛО во время допроса умерли трое мужчин16:20
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника 16:00
- Цифра-шок: сколько украинцев реально смогут проголосовать на выборах15:45
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны15:28
- Ехала домой в ужасе: В Луганске из автобуса на ходу выпала девушка14:14
- «Цены без комментариев»: горловчанин опубликовал цены на продукты на городском рынке14:00
- "ИС": боевики оборудуют боевые позиции возле жилых домов по приказу кураторов РФ - люди сильно напуганы 13:47
- Эта война надолго и всерьез: активист пояснил, почему кандидаты в президенты не говорят о Донбассе13:10
- Исчезнувший боец ВСУ захвачен в плен боевиками: оккупанты РФ "выбивают" из него признания в подвалах Донецка12:20
- Конец весне: украинцев предупредили о грядущем похолодании17:30
- В России сообщили дату и место похорон рэпера Децла17:15
- ВР хочет запретить россиянам наблюдать за украинскими выборами17:00
- Переселенцам рассказали, как можно принять участие в голосовании на выборах16:40
- На пункте пропуска в ОРЛО во время допроса умерли трое мужчин16:20
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника 16:00
- Цифра-шок: сколько украинцев реально смогут проголосовать на выборах15:45
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны15:28
- СМИ сообщили о начале страшной катастрофы в Крыму15:05
- Астрологи назвали пять самых опасных дней в феврале14:48
- Астрологи назвали пять самых опасных дней в феврале14:48
- ВОЗ назвала главные угрозы в 2019 году: какие опасности подстерегают украинцев13:29
- 3 знака Зодиака, которым не стоит доверять10:16
- Ученые рассказали, чем опасен отказ от молочных продуктов 10:02
- Миру грозит эпидемия неизлечимой болезни08:00
- 5 самых требовательных знаков зодиака07:14
- Ничего святого: министр "отчитала" украинцев за бутерброды с колбасой22:02
- Как вылечить насморк в домашних условиях18:08
- Перед смертью известный маг увидела судьбу всех знаков Зодиака в 2019 году15:11
- Война на Донбассе: Путин испугался своей ошибки и резко изменил тактику08:21
- Золотое время: этим знакам Зодиака февраль приготовил подарок судьбы
- Разгром бойцами ООС зенитки РФ напугал террористов "ЛНР": "ВСУ расчехлили Джавелины, нам конец"
- В сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе
- У террориста "Сказки" не было шансов: снайпер ВСУ превратил в "груз-200" предателя Украины из Светлодарска
- Янукович как "мирное решение": у Трампа выступили с оригинальным предложением по Донбассу. ВИДЕО
- Экс-депутат РФ озвучил истинную цель Путина в Украине: «Донбасс не нужен»
- Пушилин прокомментировал возможность скорого объединения «ЛНР» с «ДНР»
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- "Новоросс" с татуировками Рейха: на Донбассе в руки бойцов ООС попал занимательный персонаж
- На грани жизни и смерти: Агутин сообщил о серьезной болезни