Цифра-шок: сколько украинцев реально смогут проголосовать на выборах

04.02.2019 15:45

В Украине разгорелась жаркая полемика насчет количества избирателей. Центризбирком на своем сайте опубликовал - по состоянию на 31 января 2019 года - цифру 35 миллионов 582 тысячи человек.

Количество не так уж далеко ушло от данных 2014 года. Разница - примерно в миллион. В адрес ЦИК посыпались обвинения в манипуляциях и нарушении закона. Но разве виновата комиссия? Так сколько же украинцев реально проголосует на выборах?

Аналитик из Украинского института будущего Игорь Тышкевич сделал расчеты. Приводим очень краткие выдержки.

Реестр избирателей берет данные, прежде всего, от Госстата. Там вывели численность населения, без учета Крыма и Севастополя - 42 216 766 человек. С учетом возрастного ценза избирателей, получаем 34 607 469 человек. Минус Крым - 33 769 542.

Чтоб хотя бы на вскидку оценить количество избирателей, которые смогут участвовать в голосовании, следует вычесть выехавших за границу совершеннолетних.

По данным Росстата с января 2014 по ноябрь 2018 в РФ въехало для работы либо проживания 607 805 человек, покинуло РФ 351 172 украинца. Беженцы, переселенцы, трудовые мигранты – вычитаем их (детей не учитываем) и получаем 28 150 441 человек.

Далее отнимаем трудовых мигранов в странах Евросоюза, приходим к числу 24 760 020. О том, насколько проблематично нашим согражданам голосовать на чужбине, мы уже писали, и это очень важный момент.

Получив выше названную цифру, не забудем, что речь идет о потенциальных избирателях. Если процент явки будет хотя бы 70% (что вряд ли), то в выборах президента и парламента примут участие 17 332 014 украинцев. Но это, повторимся, максимум! Да и Игорь Тышкевич калькулировал, по его словам, с оптимизмом.

Аналитик считает, что вокруг данной проблемы не велись бы столь горячие баталии, если бы парламентарии и Кабмин возымели совесть и смелость провести перепись населения. Тем более что она и так запоздала на десяток лет. Однако пересчитывать людей на фоне политического кризиса и накануне выборов, скорее всего, побоялись.

Звучали также мнения, что это слишком дорого, что вести перепись во время войны нерационально, так как не получим информации с оккупированных территорий…

Понятно, что плачевную ситуацию с реестром избирателей некоторые кандидаты в президенты без внимания не оставят. Анатолий Гриценко уже подал иск в суд.

Источник: http://kr24.com.ua