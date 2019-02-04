"ИС": боевики оборудуют боевые позиции возле жилых домов по приказу кураторов РФ - люди сильно напуганы

04.02.2019 13:47

Кураторы РФ проводят учения боевиков "Л/ДНР", приводя их в полную боеготовность и отдавая приказы оборудовать боевые позиции вблизи жилых домов.

Координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказал о том, как пророссийские боевики проводят учения прямо в жилых районах захваченных городов на Донбассе, передает "Диалог.UA".

"В ходе учения отрабатывались вопросы эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации, вызванной военными действиями, развертывание пунктов временного размещения пострадавших, обеспечение их предметами первой необходимости, выявление и задержание разведывательных групп", - отметил он.

Более того, террористы "Л/ДНР" отрабатывали атаки и провокации против Вооруженных сил Украины, разворачивая новые позиции. "Кроме того, части и подразделения "1-го и 2-го АК" оборудовали боевые позиции вблизи жилых домов, чем вызвали недовольство местного населения", – добавил Тымчук.



Источник: www.dialog.ua