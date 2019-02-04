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Исчезнувший боец ВСУ захвачен в плен боевиками: оккупанты РФ "выбивают" из него признания в подвалах Донецка
Пропавший без вести военнослужащий ВС Украины попал в плен к российско-оккупационным войскам и находится в захваченном Донецке.
Украинский военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, исчезнувший 23 января, попал в плен к боевикам "ДНР", передает "Диалог.UA". Об этом сообщается на странице 79-й николаевской бригады в Facebook.
"Наш враг изложил очередное видео с украинским военнослужащим, который пропал с боевых позиций 23.01.2019. Мы признаем принадлежность военнослужащего на видеозаписи.
Николай Гриненко - военнослужащий нашей воинской части", - говорится в сообщении.
Однако в 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ утверждают, что "признания" Гриненко на камеру оккупантов являются сфабрикованными и разработанными пропагандой Кремля видео.
Кроме того, в бригаде подчеркивают, что на украинского военнослужащего для записи видео в "Донецких подвалах" осуществлялось "колоссальное психологическое давление".
"Предпринимаются все меры на всех уровнях для возвращения нашего военнослужащего домой", - заверили в 79-й десантно-штурмовой бригаде. Напомним, снайпер ВСУ превратил в "груз-200" предателя Украины из Светлодарска.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, боевики, ВСУ
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