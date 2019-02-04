Эта война надолго и всерьез: активист пояснил, почему кандидаты в президенты не говорят о Донбассе

04.02.2019 13:10

Украино-российская война не является борьбой за Донбасс или Крым, а за настоящую независимость. Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», об этом заявил общественный активист, основатель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Н. Пирогова Геннадий Друзенко.



«Всем понятно, что война – это надолго и всерьез. У нас с Россией в действительности онтологический конфликт, то есть конфликт ценностей, конфликт того, мы отдельная нация или «малороссы», мы сфера влияния, периферия «русского мира» или самостоятельное государство. Есть основания говорить об определенной деэскалации конфликта или о его эскалации, но вряд ли мы скоро поставим точку в этой войне. В лучшем случае мы заморозим конфликт. Если бы войну на востоке Украины можно было бы как-то «полюбовно» решить, то Донбасс уже был бы нашим, ведь он - слишком дорогое удовольствие для российского бюджета. В отличие от Крыма, он не имеет стратегического значения», - считает активист. Он также считает, что война между обеими странами завершится не скоро.



«На самом деле - это война за нашу настоящую независимость, а не за Крым или Донбасс. Так что она всерьез и надолго», - подчеркнул Друзенко.