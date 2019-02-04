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Команда Порошенко в сборе – Кремлю не удалось достигнуть поставленных целей, – политолог
После прекращения существования СССР Россия все время пыталась показать, что она осталась главной и все страны, в том числе и Украина, которые входили в состав «совка», должны подчиняться именно Москве.
Потому все сближения с Западом Кремль воспринимал очень болезненно. Как информирует replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметила политолог Олеся Яхно-Белковская.
По ее словам, в Кремле рассуждают, что любое движение в сторону Европейского Союза может быть только через РФ. На этом фоне очень показательно выглядел Форум «Від Крут до Брюселю», на котором президент Порошенко еще раз подчеркнул, что Москва больше не имеет права решать, когда Украине вступать в ЕС и НАТО, более того, в самой Конституции закреплен курс Украины на вступление в эти международные структуры.
Политолог отметила, что российские пропагандисты пытались всячески подогреть градус перед выдвижением Порошенко. В СМИ появлялись месседжи о том, что у Порошенко уже нет поддержки, мол Кличко даже, чтобы публично не поддерживать президента слег в Вене в больницу, также говорилось, что Гройсман не придет на Форум. В этом смысле присутствие и выступление этих ключевых игроков президентской команды дали серьезный посыл о том, что российской пропаганде не удалось достигнуть поставленных целей.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Кремль, Порошенко
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