Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На пункте пропуска в ОРЛО во время допроса умерли трое мужчин

04.02.2019 16:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На пункте пропуска в ОРЛО во время допроса умерли трое мужчин

Для недопущения оттока мобилизационных ресурсов члены НВФ усилили пропускной режим. При этом во время допроса на одном из подконтрольных «ЛНР» пунктов пропуска умерло трое мужчин. Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

Так, в украинской разведке отметили:

«В связи с тяжелыми условиями пересечении линии разграничения, на одном из контрольно-пропускных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на территории «ЛНР» умерло три гражданских лица (мужчины) во время проведения допроса представителями «МГБ».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ЛНР, пункт пропуска, ОРДЛО, ОРЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх