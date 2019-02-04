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«Тяжелые мощные бахи, бьют куда бог пошлет»: дончане сообщают о жутких звуках боя
В неподконтрольном Украине Донецке с после 16:00 в разных районах города отчетливо слышны мощные залпы тяжелого оружия, которое, предположительно гремит в районе донецкого аэропорта. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
В своих комментариях люди отмечают, что слышны прилеты в терминал, из-за сырой погоды дончане слышат звуки боя особенно четко:
«Куда бог пошлет? С 17:00 туземного хе. чат в АП, не часто и несильно тяжелым, либо ВОГи, либо 80-ки. Пару раз было слышно прилеты в терминал, а так не слышно куда. С учетом того шо из-за тумана видимость 300−500 метров х. ят абы куда, лишь бы не скучно было???»
«Где -то конкретно гупает, давно так четко не было слышно в центре… 17.32»
«16.30 к гладковка слушает как где-то что-то мощно гремит :(((Калининский дет. обл. Серия мощных бахов»
«Донецьк. 17:15о ніх"ясе орки гатять на півночі. Шахтарська добре чути (((«
«Донецк 16.19 к ФБ Мира, север-тяжелые, мощные бахи == Шахтерская. Тяжелое. Исходящие. Направление определить не получается… Шо за нах ??? == Шахтерская пл. Серия мощных раскастистых бахов».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, обстрелы
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