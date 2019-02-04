В Мариуполе женщина поспорила, что умеет летать, и выпрыгнула из окна

04.02.2019 19:05

Вчера, 3 февраля, около 22:00 на ул. Лавицкого в Приморском районе Мариуполя 28-летняя женщина выпрыгнула с 5 этажа.

Об этом 0629 сообщили медики.

В результате падения мариупольчанка сломала обе ноги, бедро и получила черепно-мозговую травму. С политравмой ее госпитализировали в горбольницу №1.

Как удалось выяснить, вчера вечером она вместе с сожителем распивала спиртные напитки. Женщина поспорила с возлюбленным, что умеет летать, и решила это доказать, выпрыгнув из окна.

Все обстоятельства выясняются.

Источник: https://www.0629.com.ua