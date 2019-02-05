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Ближайший приспешник главаря Александра Захарченко находится в "подвешенном" положении
Смерть главаря «ДНР» Александра Захарченко внесла большие коррективы во многие сферы деятельности, которые до этого контролировались «куриным генералом» и его ближайшими пособниками. Получив власть, Захарченко везде старался расставить своих людей, которые помогали ему грабить мирное население, а также держать под контролем разношерстные бандитские группировки.
Среди этих людей многим известные “деятели” — Тимофеев, Трапезников, Казаков. Под крышей Захарченко они наворотили таких дел, что им пришлось спешно бежать в Москву. Были пешки и попроще, которые решили, что успеют “переобуться” под нового главаря Пушилина.
Одной из таких личностей стал Александр Семерей, находившийся на должности военного советника командира полка специального назначения. Ранее некоторое время он сам был на должности командира полка, но так как с подчиненными не ужился, его сместили на более незаметную должность. Фактически Семерей (позывной “Семен”) стал “серым кардиналом” полка. Формат общения с подчиненными (унижения и простреливания конечностей) он так и не поменял. Информация об этом частенько проскакивала в интернете, в жалобах боевиков в соцсетях.
До назначения на столь высокие должности Семерей был одним из охранников Захарченко без каких-то особых заслуг или достижений. Естественно, отношение рядовых боевиков к этой “шестерке” «Захара» было соответствующим. Семерей же успел почувствовать обственную важность и власть, поэтому часто переходил все допустимые границы. Но это сходило ему с рук.
Доставалось от него не только рядовым боевикам, но и гражданским. В июне 2018 года он со своей супругой Светланой Семерей, отдыхая в одном из донецких кафе, закатили там скандал, так как им не понравился счет за гулянку, представленный работниками заведения. В итоге, супруги, находясь в нетрезвом состоянии, принялась прессовать девушку-официантку, после чего ее избил охранник “Семена”. Естественно, никто за это не понес никакой ответственности.
После прихода к власти Пушилина, началось реформирование существующих силовых структур и подгонка их под нового главаря. Таким образом, было принято решение о переподчинении полка в структуру “МВД ДНР”, с которой “спецназ ДНР” ранее регулярно конфликтовал. Рядовые боевики пытались саботировать реформу, тогда как “Семен”, стараясь угодить новому хозяину, усиленно прессовал подчиненных, не желающих переходить в “МВД”. Результат для Семерея оказался неоднозначным, так как на руководящую должность его не взяли, вспомнив о его судимости. Но и не стали сажать за решетку, как некоторых других “шестерок” Захарченко.
Что интересно, потеряв крышу в виде Захарченко, а с ней и должность, Семерей рискует потерять и жизнь, так как многие его прежние подчиненные не готовы простить ему рвение в переходе под “МВД ДНР”, равно как и прежние его “подвиги”. И Семерей – это лишь одна из многих “шестерок” Захарченко.
Источник: news.dn.ua
Теги: Донбасс, МВД, население, власть, ДНР, Пушилин, Захарченко, соцсети, грабеж
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