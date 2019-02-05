Бронетехника и топливные вагоны: В Сети появились фото "гумконвоя" в Ростове-на-Дону, который готовится к отправке на Донбасс

05.02.2019 09:59

Предположения отдельных специалистов временами подтверждаются. Вчера, 4 января, в Интернете появился снимок, подтверждающий участие РФ в конфликте на Донбасса.

Под видом возможного "гумконвоя" она везет сепаратистам военную технику. В Интернете появились интригующие снимки из Ростовского региона Российской Федерации. На них изображено движение поезда, который везет в сторону Украины бронетехнику, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на тематическое сообщение в "Твиттере" Андреаса Турунена.

"Партия БМП, а также БМД-4М, которая расположилась в Ростове-на-Дону. Фото было сделано 3 февраля. Обратите свое внимание на топливные вагоны, которые находятся за бронетехникой", - сказано в сообщении.

При этом в Интернете напомнили о том, что в конце февраля власти "ДНР" ждут очередной гуманитарный конвой из Российской Федерации. Пользователи начали писать о своих подозрениях касательно предназначения подобного конвоя. Многие опасаются по поводу того, что боевики начнут активные действия против украинской армии. Тем не менее со стороны РФ по этому поводу никаких сообщений не было. Вполне возможно, оно появится позже или его и вовсе проигнорируют.