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Архив - Донецкая область

Массовая гибель российских военных на Донбассе: новые данные вызвали ажиотаж социальных сетей

05.02.2019 13:36
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Массовая гибель российских военных на Донбассе: новые данные вызвали ажиотаж социальных сетей

В социальных сетях разгорелся крупный скандал после того, как один из пользователей опубликовал фотографию российских наемников Алтайского края России, которые погибли  на оккупированной части Донбасса в боях с украинской армией.

Снимок был опубликован одним из пользователей и вызвал скандал: утверждающие об отсутствии российских наемников и военных российские СМИ в очередной раз были пойманы на наглом вранье.

"Вся "гражданская" война в Украине на одной "доске почета"", - написал опубликовавший снимок погибших россиян пользователь, передает dialog.ua.

При этом в комментариях люди пишут, что погибших россиян на Донбассе за пять лет войны собралось намного больше, и все они погибли за абсолютно выдуманную Путиным и его пропагандистами идею так называемый "Новороссии".



Теги: Россия, Донбасс, война, СМИ, фото, гибель, Алтайский край, наемники, соцсети
 
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